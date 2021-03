12 Rollerfahrer von PKW erfasst Foto: SDMG

Zweiradfahrer werden an Kreuzungen leicht übersehen. So erging es vermutlich auch diesem Rollerfahrer, der am Montag mit seinem Roller von einem Auto erfasst wurde.

Maichingen - In Maichingen hat sich am Montag gegen 13 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Seat gekommen. Der Unfall hat sich auf der Stuttgarter Straße ereignet. Wie die Polizei vermutet, wollte ein Seatfahrer von der Industriestraße kommend die Stuttgarter Straße überqueren. Hierbei übersah der Mann in dem Auto den Zweiradfahrer, der auf der Stuttgarter Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer laut Polizeiangaben schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf Nachfrage dieser Zeitung konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine weiteren Angaben zum genauen Unfallhergang und zum Gesundheitszustand des Unfallopfers machen. Wie am späteren Nachmittag bei der Polizei zu erfahren war, hat sich der Rollerfahrer bei dem Zusammenprall wohl schwere Verletzungen zugezogen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter ins Krankenhaus gebracht.

Ein ausführlicher Bericht lag am Abend noch nicht vor. „Die Kollegen sind immer noch vor Ort, um die Unfallstelle zu säubern“, hatte eine Polizeisprecherin gut anderthalb Stunden nach dem Unfall erklärt. Der Grund: Aus dem Motorroller waren offenbar größere Mengen an Betriebsmitteln ausgelaufen. Die Feuerwehr Sindelfingen wurde deshalb hinzugeholt, um die Straße zu reinigen.