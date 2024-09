Unfall in Ludwigsburg: Vorfahrt missachtet: Autofahrer erfasst Radler

Unfall in Ludwigsburg

1 Laut Polizei hatte der Radfahrer eigentlich Vorfahrt gehabt. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Schüler

Ein Radfahrer ist in Ludwigsburg beim Abbiegen von einem Fiat-Fahrer übersehen und erfasst worden.











Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall im Ludwigsburger Osten schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, radelte dieser gegen 10.20 Uhr die Danziger Straße in Richtung Bebenhäuser Straße entlang, in welche er schließlich vorfahrtsberechtigt nach rechts einbog. Das übersah ein Fiat-Fahrer, der auf der Bebenhäuser Straße zeitgleich über die Kreuzung fuhr und den Radfahrer mit seinem Wagen erfasste.