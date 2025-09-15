Unfall in Ludwigsburg: Von der Bremse abgerutscht – Drei Verletzte nach Unfall auf der B27

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 20.000 Euro (Symbolbild). Foto: Imago/Ralph Peters

Bei einem Unfall auf der B27 in Ludwigsburg sind drei Personen verletzt worden. Ein Ford-Fahrer war von der Bremse abgerutscht und seinem Vordermann aufgefahren.











In Ludwigsburg ist es am Samstagmittag auf der Heilbronner Straße (B27) zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 52-Jährige, die mit einem Skoda stadteinwärts unterwegs war, auf Höhe von Schloss Marienwahl aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Ein 43-jähriger Skoda-Fahrer hinter ihr bremste daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab.