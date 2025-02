Unfall in Ludwigsburg

Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus (Symbolfoto).

Ein Kind springt in Ludwigsburg auf die Fahrbahn und stößt mit einem anfahrenden Roller zusammen. Der Junge wird schwer verletzt.











Schwere Verletzungen hat sich laut Polizei ein vierjähriger Junge am Donnerstag in Ludwigsburg zugezogen, nachdem er mit einem Roller zusammengestoßen war. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.