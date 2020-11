4 Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: SDMG/Hemmann

Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montagnachmittag in Ludwigsburg-Neckarweihingen unterwegs, als er ein Rotlicht missachtet und in einen Traktor kracht. Der Verursacher sowie sein Beifahrer werden verletzt.

Ludwigsburg-Neckarweihingen - Ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Montagnachmittag auf der Landesstraße 1100 bei Ludwigsburg-Neckarweihingen mit seinem Fahrzeug frontal in einen Traktor gekracht. Der Senior hatte offenbar eine rote Ampel überfahren.

Wie die Polizei meldet, war der 77-Jährige mit seinem 86 Jahre alten Beifahrer gegen 16.25 Uhr auf der L1100 von Marbach am Neckar kommend in Fahrtrichtung Neckarweihingen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang wohl das Rotlicht einer Ampel missachtete, die bei Bedarf die Ein- beziehungsweise Ausfahrt eines Feldwegs regelt. Auf diesem Feldweg fuhr ein 19-Jähriger mit einem Traktor mit Frontmähwerk und Ladewagen, der die L1100 vom Neckar/Gewerbepark in Richtung Neckarweihingen queren wollte. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Traktor. Beide Insassen im Auto wurden leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Sowohl der Traktor als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Die Landesstraße musste im dortigen Bereich zunächst bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt werden, gegen 18.10 Uhr konnte der Durchgangsverkehr die Unfallstelle wieder einspurig passieren. Um 19.30 Uhr wurde die Landesstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Vor Ort waren ein Fahrzeug des Rettungsdienstes zur Erstversorgung sowie die Feuerwehr Ludwigsburg mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.