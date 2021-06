1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen auf einer Landstraße bei Ludwigsburg mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Der junge Mann war am Steuer kurz eingenickt.

Ludwigsburg - Am Sonntagmorgen ist ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf der Landstraße zwischen Ludwigsburg und Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilte, ist der junge Mann vermutlich kurz eingenickt und so von der Fahrbahn abgekommen. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 35 Jahren zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort, da aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn gesäubert werden musste. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den BMW, der aus einer Böschung geborgen werden musste. Das Fahrzeug wurde total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Der 23-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.