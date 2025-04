Gosch Sylt gibt es auch im Kreis Ludwigsburg Weinberge statt Meeresrauschen - Insel-Feeling in Freudental

Normalerweise reihen sich die Dependancen von Gosch Sylt an den Küsten von Nord- und Ostsee entlang. In Freudental (Kreis Ludwigsburg) stehen die Strandkörbe aber am Wengert. Es ist die mit Abstand südlichste Filiale der Fisch-Kette in der Republik.