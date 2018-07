Unfall in Ludwigsburg Mercedes erfasst Radfahrerin

Von red/pho 20. Juli 2018 - 12:48 Uhr

Ein Mercedesfahrer möchte aus einem Grundstück rückwärts in die Robert-Franck-Allee einfahren. Als er rangiert, erfasst er eine Radfahrerin, die ohne Helm unterwegs ist.

Ludwigsburg - In der Robert-Franck-Allee in Ludwigsburg-Süd hat es am Donnerstag gegen 8.20 Uhr einen Unfall gegeben, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht.

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr zunächst von einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Robert-Franck-Allee ein, wie die Polizei berichtet. Als er dann rangierte und sein Fahrzeug nach vorne setzen wollte, um in Richtung der Stuttgarter Straße zu fahren, stieß er mit einer 52-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf dem angrenzenden Fahrradstreifen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß verlor die 52-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte auf den Boden und wurde verletzt. Sie trug keinen Helm. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie können sich unter der Telefonnummer 07141/18-5353 melden.