Unfall in Ludwigsburg

Eine Achtjährige wollte die Bietigheimer Straße überqueren. Dabei stieß sie jedoch mit einem BMW zusammen und stürzte zu Boden.









Ein Kind ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Das achtjährige Mädchen wollte gegen 18.40 Uhr zu Fuß die Bietigheimer Straße überqueren und achtete laut Polizei wohl nicht auf den Verkehr. Als das Kind auf die Straße trat, wurde es jedenfalls vom BMW eines 38-Jährigen erfasst und stürzte dadurch zu Boden. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen ins Krankenhaus, am BMW entstand kein Schaden.