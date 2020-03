Unfall in Ludwigsburg

1 In Ludwigsburg war ein Linienbus in einen Unfall verwickelt. Foto: factum/Weise/Simon Granville/factum

Bei einem Unfall in der Ludwigsburger Innenstadt werden am Dienstag eine Autofahrerin und ein Busfahrgast verletzt. Wer Schuld an dem Zusammenstoß ist, ist bislang nicht klar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen.

Ludwigsburg - Zwei verletzte Personen und einen Schaden von etwa 15 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr in Ludwigsburg ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein Bus der Linie 425, der von der Myliussstraße weiter in Richtung Schillerplatz fahren wollte, mit dem Auto einer 41-Jährigen, die von rechts kam, zusammengestoßen.

Der Peugeot wurde nach rechts abgewiesen und prallte gegen eine Fußgängerampel. Bei dem Unfall erlitten die 41-jährige Frau und ein 57 Jahre alter Fahrgast im Linienbus leichte Verletzungen, der 43-jährige Busfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Da die Beteiligten sich nicht einig waren, wessen Ampel grün gezeigt hatte, sucht die Polizei nun Zeugen.