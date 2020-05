1 Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Foto: Phillip Weingand

Eine Frau will aus ihrem Opel in der Grönerstraße in Ludwigsburg aussteigen, als ein Linienbus vorbeifährt und mit der geöffneten Fahrertür kollidiert.

Ludwigsburg - In Ludwigsburg ist es zu einem Unfall mit einem Linienbus und einem geparkten Auto gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 27-Jährige am Montag gegen 16.50 Uhr in einer Parkbucht in der Grönerstraße aus ihrem Opel aussteigen und öffnete die Fahrertür. In diesem Moment fuhr ein Linienbus an dem Opel vorbei und kollidierte mit der geöffneten Fahrertür.

Aufgrund der Kollision wurde die Türe des Opels deformiert, die Scheibe zersplitterte und die Splitter flogen gegen einen vor dem Opel geparkten Peugeot. Dadurch wurde dessen linke Seite beschädigt. Die Frontscheibe des Linienbusses zerbrach und die Stoßstange wurde eingedrückt. Der Opel musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf rund 12.000 Euro.