Unfall in Ludwigsburg: Lastwagen verhakt sich in Eisenbahnbrücke

Manchmal reicht das Augenmaß einfach nicht aus. Das musste auch ein Lkw-Fahrer feststellen, der dachte, sein Gefährt passe unter einer Brücke in Ludwigsburg durch.

Es war knapp, aber es hat halt doch nicht gereicht: Wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt, fuhr sich am Montagmittag um kurz vor 12 Uhr ein Lastwagen-Fahrer mit seinem Container-Sattelzug an der Eisenbahnbrücke in der Asperger Straße in Ludwigsburg fest. Weil sich durch die Kollision mit der Brücke das Wellblechprofil des Containers nach oben gestellt hatte, war auch ein Rückwärtsfahren den Berg hinunter nicht mehr möglich.

Also rief die Feuerwehr weitere Einsatzkräfte herbei. Einige davon erklommen über eine tragbare Leiter das Dach des Containers und wurden von den anderen professionell gesichert, damit sie das aufgestellte Wellblechprofil wegflexen konnten. Die Arbeiten waren laut Feuerwehr besonders herausfordernd, weil der Container mit Leitungsrollern beladen war und während der ganzen Befreiungsaktion ein umfassender Brandschutz sichergestellt werden musste.

Die Feuerwehr versucht den Container zu befreien. Foto: Feuerwehr Ludwigsburg

In der Zwischenzeit waren auch die Feuerwehr und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn angerückt. Letzteres begutachtete die Brücke, stellte aber nur leichte Schäden fest. „Es müssen verschiedene Instandsetzungen gemacht werden, aber mit größeren Beeinträchtigungen ist dadurch nicht zu rechnen“, so eine Bahnsprecherin auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Ludwigsburger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften rund vier Stunden vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.