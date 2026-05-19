Unfall in Ludwigsburg: Lastwagen verhakt sich in Eisenbahnbrücke

Manchmal reicht das Augenmaß einfach nicht aus. Das musste auch ein Lkw-Fahrer feststellen, der dachte, sein Gefährt passe unter einer Brücke in Ludwigsburg durch.
Es war knapp, aber es hat halt doch nicht gereicht: Wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt, fuhr sich am Montagmittag um kurz vor 12 Uhr ein Lastwagen-Fahrer mit seinem Container-Sattelzug an der Eisenbahnbrücke in der Asperger Straße in Ludwigsburg fest. Weil sich durch die Kollision mit der Brücke das Wellblechprofil des Containers nach oben gestellt hatte, war auch ein Rückwärtsfahren den Berg hinunter nicht mehr möglich.