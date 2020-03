Ein Fahrradfahrer in Ludwigsburg wird verletzt, weil er einer Kehrmaschine ausweicht. Der Unfall passierte auf einem Radweg, der ohnehin in der Kritik steht.

Ludwigsburg - Auf dem viel kritisierten Radweg in der Ludwigsburger Friedrich-Ebert-Straße ist am Donnerstagmorgen ein 28 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Richtung Stuttgarter Straße (B 27) unterwegs und an der Kreuzung mit der Fasanenstraße einer Kehrmaschine ausgewichen, die von rechts kam. Der 28-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Rad, stürzte und landete in einem Grünstreifen. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Autos und Radler kommen sich oft in die Quere

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Möglicherweise hat der 61-jährige Kehrmaschinenfahrer den Radfahrer übersehen und ist teilweise auf den Radweg gefahren. Zu einer Berührung mit der Kehrmaschine soll es nicht gekommen sein. Die Polizei hofft, dass sich eine noch unbekannte Frau meldet, die dem Radler zum Unfallzeitpunkt entgegenkam.

Der Radweg in der Friedrich-Ebert-Straße wird oft kritisiert, weil sich vor allem im Bereich der Bärenwiese Radler und Autos oft in die Quere kommen.