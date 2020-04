1 Foto: picture alliance / Stefan Puchner/Stefan Puchner

Ein 48-jähriger Mann setzt sich in Ludwigsburg hinter das Steuer seines Fahrzeugs, obwohl er offenbar nicht nüchtern ist. Immerhin hält der Mann nach dem Unfall an. Ein Zeuge alarmiert die Polizei

Ludwigsburg - Ein 48-Jähriger hat sich am Montagabend wohl betrunken und unter Medikamenteneinfluss an das Steuer seines Jeeps gesetzt und dann in der Max-Reger-Straße in Ludwigsburg-Ost einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jeep-Fahrer gegen 20.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf einen weiteren BMW und der wiederum auf einen Mazda geschoben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15 000 Euro. Der Jeep und ein BMW mussten abgeschleppt werden.

Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, alarmierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 48-Jährige vermutlich durch Alkohol sowie Medikamente beeinträchtigt war. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Unfallverursacher. Anschließend wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen.