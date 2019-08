4 Bis auf den Lkw-Fahrer wurden alle Unfallbeteiligten durch den Aufprall verletzt. Foto: SDMG

Auf der B27 kommt es an einer roten Ampel zu einem Auffahrunfall. Dabei werden vier Fahrzeuge beschädigt und fünf Menschen verletzt.

Ludwigsburg - Vier Fahrzeuge sind am am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der B27, Ludwigsburg in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen, an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, wie die Polizei mitteilt. Der 68 Jahre alte Fahrer eines Jeep fuhr demnach einem an der roten Ampel auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Peugeot auf.

Dieser wurde auf einen davor stehenden Renault geschoben, der wiederum auf den davor befindlichen Lkw mit Anhänger geschoben wurde, so die Polizei.

Der Fahrer des Jeeps wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und und musste ins Krankenhaus. Die 20-jährige Fahrerin und ihre ebenfalls 20-jährige Mitfahrerin des Peugeot sowie die 21-jährige Fahrerin und ihr 22-jähriger Mitfahrer des Renault wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Jeep, der Peugeot und der Renault mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 24.000 Euro. Es gab laut Polizei keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.