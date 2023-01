Unfall in Ludwigsburg

3 Ein 21-Jähriger hat am Dienstagabend in Ludwigsburg die Kurve nicht gekriegt. Foto: KS-Images.de

Schlechtes Wetter und zu hohe Geschwindigkeit – das dürften wohl die Ursachen für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Blühenden Barocks ereignet hat. Ein 21-Jähriger wollte aus der Bottwartalstraße nach rechts in die Marbacher Straße abbiegen. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und landete auf der dortigen Verkehrsinsel.

Rettungswagen, aber keine Verletzten

Insgesamt waren außer der Polizei vier Rettungswagen und ein Notarzt gerufen worden. Vor Ort stellte sich dann allerdings heraus, dass niemand bei dem Unfall verletzt wurde. Das Auto allerdings war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenlaterne auf der Verkehrsinsel wurde so stark beschädigt, dass sie demontiert werden musste. Insgesamt entstanden bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.