Mehrere Brände im Rems-Murr-Kreis Polizei ermittelt wegen Bränden durch Brandsätze und Feuerwerk

Mehrere Brände im Landkreis haben am Samstag und Sonntag die Feuerwehren in Atem gehalten. Unter anderem brannte es an einem Geschäft, auf einem Balkon und in zwei Asylunterkünften.