Unfall in Ludwigsburg: Fußgänger beim Abbiegen übersehen

1 Laut Polizei wurde der Fußgänger ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 51-Jähriger wollte am Dienstagabend in Ludwigsburg von der Bietigheimer in die Heilbronner Straße abbiegen. Dabei erfasste er einen 21-Jährigen mit seinem BMW.











Link kopiert



Ein 21-Jähriger ist am Dienstagabend in Ludwigsburg von einem Autofahrer erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Mann gegen 18.45 Uhr gerade die Heilbronner Straße bei Grün am Fußgängerüberweg, als ihn ein 51-jähriger BMW-Fahrer übersah, der aus der Bietigheimer Straße abgebogen war. Der 21-Jährige stürzte zu Boden und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Mercedes wird auf gut 5000 Euro geschätzt.