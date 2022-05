1 Ein 48-Jährige ist bei einem Unfall in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein Mercedes-Fahrer biegt von einem Aldi-Parkplatz in Ludwigsburg falsch ab und übersieht eine 48-Jährige, die Mitten auf der Straße steht.















Ein Mercedes-Fahrer ist am Montagmorgen in Ludwigsburg falsch abgebogen und hat dabei eine Frau angefahren. Die 48-Jährige trug schwere Verletzungen davon und kam ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau gegen 8.50 Uhr die Martin-Luther-Straße auf Höhe des Aldi-Marktes zur Hälfte gequert und wartete auf einer Sperrfläche. Obwohl es untersagt ist, bog der 45-jährige Mercedes-Lenker vom Parkplatz des Discounters nach links in die Straße ab. Dabei übersah er offenbar die 48-Jährige. Die Frau wurde von der Wucht des Aufpralls umgerissen und stürzte zu Boden. Am Auto entstand kein Schaden.