Bei tief stehender Sonne hat sich am Dienstagmorgen im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ein Unfall ereignet. Der Verursacher hatte wohl eine rote Ampel übersehen.

Ludwigsburg - Eine verletzte Person und ein Schaden von rund 17000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr in der Markgröninger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 66-jähriger VW-Fahrer an einer Kreuzung eine rote Ampel übersehen. Wahrscheinlich war er von der tief stehenden Sonne geblendet worden.

Als er auf die Kreuzung fuhr, kollidierte er mit dem Ford eines 82 Jahre alten Mannes, der von links kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford abgewiesen und stieß gegen einen Ampelmast. Der 66 Jahre alte Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.