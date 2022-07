Unfall in Ludwigsburg

Bei einem Unfall in Ludwigsburg wird eine 44-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die Polizei ermittelt – und sucht Zeugen.















Vermutlich weil eine 70 Jahre alte Peugeot-Lenkerin eine 44-jährige Radfahrerin übersehen hat, ist es am Sonntag gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Alt-Württemberg-Allee und der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg zu einem Unfall gekommen. Die PKW-Fahrerin war nach Angaben der Polizei auf der Alt-Württemberg-Allee in Richtung der Schorndorfer Straße unterwegs, während die Radfahrerin die Friedrich-Ebert-Straße entlang fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Die 44-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07141/18-5353 zu melden.