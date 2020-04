Unfall in Ludwigsburg

1 Ein 18-Jähriger hat in Ludwigsburg einen Unfall verschuldet. Foto: picture alliance / Stefan Puchner/Stefan Puchner

Ein 18-Jähriger setzt sich betrunken hinter das Steuer eines BMW, die Fahrt endet an einer Straßenlaterne. Weil ihn mutmaßlich die Panik packt, macht sich der junge Mann anschließend zu Fuß aus dem Staub.

Ludwigsburg - Im Rausch hat ein 18-Jähriger in Ludwigsburg einen BMW gegen einen Laternenmast gesetzt und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann am Montag gegen 1.10 Uhr im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil die Kontrolle über sein Auto verloren. Am Kreisverkehr Walter-Flex-Straße/Neckarweihinger Straße kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Straßenlaterne. Dann packte ihn wohl die Panik.

Ohne das Auto abzuschließen, machte er sich zu Fuß aus dem Staub. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden anhand des Kennzeichens die Adresse des Fahrers heraus. Als sie ihn dort antrafen, machte der 18-Jährige den Eindruck, als sei er erheblich alkoholisiert. Deshalb wurde ihm Blut abgenommen, auch den Führerschein musste er abgeben. Der Schaden am Auto und an der Straßenlaterne beträgt etwa 10 000 Euro.