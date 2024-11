Unfall in Ludwigsburg

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in der Schwieberdinger Straße. Die Ursachen sind noch unklar.











Drei Verletzte sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend gegen 22 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 42-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr auf dem Linken der beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt, als ihr ein 29-jähriger Kia-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache auf ihrer Fahrspur entgegen kam.