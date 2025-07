Unfall in Ludwigsburg: Crash an der Kreuzung verläuft glimpflicher als befürchtet

1 Am Donnerstagmorgen hat es in Ludwigsburg-Pflugfelden gekracht, eine Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Am Donnerstagmorgen, 3. Juli, kam es an einer Kreuzung im Ortsteil Pflugfelden zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen verletzt.











Glimpflicher als zunächst befürchtet ist am Donnerstagmorgen kurz nach neun Uhr ein Zusammenstoß von zwei Autos im Kreuzungsbereich der Möglinger Straße und Karlsruher Allee in Ludwigsburg-Pflugfelden abgelaufen. Die Rettungskräfte waren zunächst von eingeklemmten Personen ausgegangen, was sich jedoch nicht bewahrheitete. Dennoch mussten die beiden Fahrerinnen ins Krankenhaus transportiert werden. Drei Kinder, die in einem der Fahrzeuge mitfuhren, blieben glücklicherweise unverletzt, das Auto dagegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während des Einsatzes musste die Möglinger Straße voll gesperrt werden.