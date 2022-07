1 Eine Biene hat sich in Ludwigsburg in ein Auto verirrt. Foto: imago images//W. Willner

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist in Ludwigsburg derart von einem Insekt abgelenkt, dass er die Kontrolle über seinen Mazda verliert. Der Schaden ist beträchtlich.















Eine Biene hat einen 33-jährigen Mann in seinem Auto in Ludwigsburg so sehr irritiert, dass er einen Unfall baute. Das kleine Insekt hat dabei einen großen Schaden verursacht: Die Polizei beziffert ihn auf rund 20 000 Euro. Wie die Beamten mitteilen, war der 33-Jährige am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Wilhelm-Nagel-Straße mit seinem Mazda in Richtung Ludwigsburger Straße gefahren, als sich die Biene in den Innenraum seines Fahrzeugs verirrte.

Beim Versuch, das Tier von sich fern zu halten, verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Opel. Dieser wurde auf einen davorstehenden Mercedes geschoben. Sowohl der Mazda als auch der Opel waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.