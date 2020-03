1 Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 25-Jährigen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Zeugen beobachten einen 25-Jährigen dabei, wie er beim Ausparken ein anderes Fahrzeug streift. Als Polizisten ihn befragen, leugnet er seine Beteiligung zuerst – dann aber packt er aus.

Ludwigsburg - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 25-jährigen Porsche-Fahrer, der am Montag gegen 1 Uhr in der Asperger Straße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt war. Zeugen hatten beobachtet, wie der junge Mann beim Ausparken einen danebenstehenden Opel gestreift hatte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Mann sein Auto anschließend etwa 100 Meter weiter weg abgestellt und war dann in eine Gaststätte gegangen. Gegenüber der Polizei gab er später an, er habe nichts mit dem Unfall zu tun. Es stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem war ein Atemalkoholtest positiv. Doch damit nicht genug. Der Porsche-Fahrer gab zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Als er im Streifenwagen zum Polizeirevier gebracht wurde, beleidigte er darüber hinaus einen der Beamten.

Dem 25-Jährigen wurde Blut abgenommen. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung verantworten.