Unfall in Ludwigsburg

1 Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 27-Jährige ist am Dienstag mit ihrem Rad in Ludwigsburg unterwegs und will nach links abbiegen. Dabei wird sie offenbar von einem 29-jährigen Autofahrer übersehen. Bei der Unfallaufnahme bemerken die Beamten, dass der Fahrer betrunken ist.















Ludwigsburg - Ein 29-jähriger, betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Ludwigsburg eine 27 Jahre alte Radfahrerin erfasst. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die Fahrradfahrerin kurz nach 17 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung Schillerstraße unterwegs, der 29-Jährige fuhr in seinem Audi hinter ihr. Kurz vor der Kreuzung wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln, wurde dabei aber offenbar von dem 29-Jährigen übersehen. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam den Polizeibeamten der Verdacht, dass der 29-Jährige betrunken sein könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest, der einen Wert von rund 1,6 Promille ergab. Er musste daraufhin zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrrad sowie der Audi wurden nur minimal beschädigt.