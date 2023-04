Unfall in Ludwigsburg

1 Auf der Landstraße bildete sich schnell ein Stau in beide Richtungen. Foto: KS-Images

Am Sonntagnachmittag hat ein Autofahrer die Kurve zwischen Eglosheim und Freiberg nicht gekriegt.









Die Landesstraße zwischen dem Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim und Freiberg musste am Sonntagnachmittag zeitweise gesperrt werden. Ein Smart-Fahrer war gegen 15.45 Uhr aus Richtung Eglosheim kommend etwa 300 Meter nach der Zufahrt zum Monrepos nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er pflügte durch den Graben, bevor sein Auto schwer beschädigt auf der Straße stehen blieb. Weil die Lage zunächst unklar war, rückte neben Rettungswagen und Notarzt auch die Feuerwehr an. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Vollsperrung während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme sorgte für Stau in beide Richtungen.