Unfall in Ludwigsburg

1 Eine 41-Jährige ist nach einem Unfall in Ludwigsburg ins Krankenhaus eingeliefert worden. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Puchner

Ein Audi-Fahrer kommt in Ludwigsburg von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Er und seine Beifahrerin haben noch Glück im Unglück.















Ein 44 Jahre alter Mann ist mit seinem Audi am Donnerstagabend in Ludwigsburg von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und seine drei Jahre jüngere Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 44-Jährige gegen 22 Uhr in der Heimengasse einen Bordstein touchiert und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Audi rauschte über die Gegenspur in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Leitpfosten und landete an einem Baum. Der Pfosten wurde auf die Fahrbahn geschleudert und traf einen hinter dem Audi fahrenden Kia eines 31-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 26 000 Euro.