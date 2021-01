Unfall in Ludwigsburg

1 Ein 82 Jahre alte Frau musste nach einem Unfall in Ludwigsburg ins Krankenhaus. Foto: picture alliance/dpa/Lisa Ducret

Bei strömendem Regen übersieht am Donnerstagmorgen ein Autofahrer eine Seniorin, die gerade in Ludwigsburg die Straße überquert. Der 62-Jährige bremst, den Zusammenstoß kann er aber nicht mehr verhindern.

Ludwigsburg - Der Fahrer eines BMW hat am Donnerstagmorgen eine 82-Jährige in Ludwigsburg angefahren. Die Seniorin wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 7.50 Uhr im Stadtteil Oßweil kurz vor einer Kreuzung die Straße passiert. Ordnungsgemäß nutzte sie einen Fußgängerüberweg. Der 61 Jahre alter BMW-Lenker erkannte die 82-Jährige vermutlich zu spät, weil es in Strömen regnete. Womöglich irritierten ihn die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs zusätzlich. Der 61-Jährige versuchte noch zu bremsen, allerdings zu spät.