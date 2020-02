1 Ein 29-jähriger Feuerwehrmann ist bei einem Unfall in Ludwigsburg verletzt worden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein VW-Fahrer übersieht trotz Sicherungsmaßnahmen einen Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg – und prallt gegen einen Baum. Ein 29-jähriger Feuerwehrmann wird bei dem Unfall verletzt.

Ludwigsburg - Ein 77 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Dienstagmorgen im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck Feuerwehrleute bei einem Einsatz übersehen und ist gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr ausgerückt, um in der Uferstraße einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn zu räumen. Die Stelle, an der der Baum lag, hatten die Einsatzkräfte mit einem Feuerwehrauto, an dem die Warnblinker eingeschaltet waren, und mit Warnleuchten gesichert. Der 77 Jahre alte VW-Fahrer übersah den Einsatz dennoch.

Ein 29-jähriger Feuerwehrmann bemerkte den heranrauschenden VW und versuchte noch, wild winkend und gestikulierend auf sich aufmerksam zu machen – vergeblich. Als sich der 29-Jährige in Sicherheit brachte, stürzte er und verletzte sich leicht. Der VW prallte gegen den Baum, der Schaden am Fahrzeug hielt sich aber mit 2000 Euro in Grenzen.