1 Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: dpa/Nicolas Armer

Eine Autofahrerin rammt einen Fußgänger trotz Vollbremsung heftig. Der Mann wird gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und schwer verletzt.

Ludwigsburg - Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in Ludwigsburg einen Fußgänger gerammt und schwer verletzt. Der VW der Frau war danach nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, teilte die Polizei mit. Zu dem Unfall gekommen war es gegen 12 Uhr in der Friedrichstraße. Der 30-jährige Fußgänger saß dort zunächst als Mitfahrer in einem Mercedes Sprinter, der von der Bundesstraße kommend im Bereich der Kreuzung mit der Alt-Württemberg-Allee an einer roten Apel gehalten hatte.

Der Mann stieg aus, trat hinter dem Sprinter auf die Fahrbahn und wollte sie vermutlich überqueren. Die Autofahrerin wiederum kam in Richtung der B27 fahrend, entdeckte den Fußgänger und legte eine Vollbremsung hin – doch zu spät: Der 30-Jährige krachte nach Angaben der Polizei auf die Motorhaube des Wagens und prallte gegen dessen Windschutzscheibe, woraufhin er auf die Straße zurückfiel. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.