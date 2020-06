4 Der Fahrer des Autos wurde nur leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Ein 26-Jähriger im Kreis Reutlingen ist nachts auf der Schwäbischen Alb unterwegs und kollidiert mit einem ausgebüxten Jungbullen. Bei dem Unfall stirbt das Tier, der junge Mann wird leicht verletzt.

Lichtenstein - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) mit einem Jungbullen zusammengeprallt. Der 26-Jährige fuhr kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße 6711 in Richtung Ohnastetten, als plötzlich ein schwarzer Jungbulle auf der Straße stand, berichtet die Polizei. Der VW Golf des jungen Mannes krachte frontal in das Tier und wurde dabei total beschädigt.

Der Golf-Fahrer hatte Glück und verletzte sich nur leicht, der Jungbulle dagegen überlebte den Unfall nicht. Das Tier war auf die Straße gelaufen, nachdem es wahrscheinlich einen Weidezaun umgestoßen hatte, vermutet die Polizei. Den wirtschaftlichen Schaden an dem Auto beziffern die Polizeibeamten mit circa 25.000 Euro.