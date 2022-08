Siebenschläfer nisten sich in einer Ampel ein

Unfall in Leonberg

1 Nagetiere hatten es sich im Inneren einer Ampel gemütlich gemacht. Foto: dpa/Alexander Heinl

Als eine Ampel in Leonberg ausfällt und ein Fahrer die Vorfahrtsregeln missachtet, kommt es zum Zusammenstoß. Schuld am Ampelausfall sind mehrere Nagetiere.















Zu einem ungewöhnlichen Fund in einer Ampelanlage kam es am Samstagnachmittag im Anschluss an einen Unfall im Leonberger Stadtteil Ramtel: Siebenschläfer hatten es sich dort gemütlich gemacht und die Technik ausfallen lassen.

Gegen 12.50 Uhr war der 31-jährige Fahrer eines Volvos auf der Neuen Ramtelstraße in Richtung Südrandstraße unterwegs. An der Einmündung war die Ampelanlage ausgefallen, die deshalb geltenden Vorfahrtsregeln missachtete der 31-Jährige aber und kollidierte mit einem Opel. Durch die Kollision wurden der 58-jährige Fahrer des Opels, der Volvo-Fahrer und dessen 30-jähriger Beifahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 25 000 Euro. Die Südrandstraße musste gesperrt werden, ein nennenswerter Stau entstand nicht.

Ein Techniker, der im Anschluss den Ampelausfall beheben wollte, fand mehrere Siebenschläfer im Inneren der Ampeltechnik, die sich dort häuslich niedergelassen und die Elektronik beschädigt hatten. Aus Tierschutzgründen musste die Reparatur der Anlage verschoben werden.