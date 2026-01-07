Unfall in Leonberg: Rollerfahrer reagiert schnell auf Gefahr – zieht sich aber Verletzungen zu

1 Ein Zweiradfahrer (Symbolbild) stürzte am Montagabend in der Leonberger Römerstraße. Foto: dpa

Am Leo-Center in der Römerstraße kommt es am Montagabend zu einem Zwischenfall. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines blauen Kleinwagens.











Unfall im Bereich des Leo-Centers in der Leonberger Römerstraße: Am Montag gegen 19.20 Uhr parkte ein Mann seinen blauen Kleinwagen auf dem Gehweg. Als er wieder losfuhr, achtete er laut der Polizei wahrscheinlich nicht auf den Verkehr und übersah einen Rollerfahrer. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der der 19-Jährige seinen Roller schnell nach links, stürzte aber dabei. Durch seine fixe Reaktion konnte der 19-Jährige zwar einen Zusammenprall verhindern, doch er erlitt leichte Verletzungen.