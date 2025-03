Unfall in Leonberg: Rennradfahrer bei Kollision schwer verletzt

1 In Leonberg ist es in der Mühlstraße zu einem Unfall gekommen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Zwei Fahrradfahrer krachen am Mittwoch in Leonberg ineinander. Ein 14-Jähriger war vermutlich unachtsam, als er von seiner Spur abdriftete.











Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch in Leonberg in der Mühlstraße schwer verletzt worden. Er krachte mit einem anderen Radfahrer zusammen. Laut der Polizei fuhr der 66 Jahre alte Mann gegen 13.10 Uhr auf seinem Rennrad auf der abschüssigen Mühlstraße aus Richtung Felsensägmühle in Richtung Rutesheimer Straße am rechten Fahrbahnrand. Hier kamen ihm ein 14-jähriger Pedelecfahrer sowie ein weiterer Fahrradfahrer entgegen. Die zwei waren zu diesem Zeitpunkt nebeneinander auf der Straße unterwegs.