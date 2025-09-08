Unfall in Leonberg: Motorradfahrer auf Gehweg unterwegs – Vater und Säugling leicht verletzt

1 Der Vater war mit seinem Säugling auf dem Gehweg unterwegs, als ihm ein Motorradfahrer entgegen kam. Foto: dpa

An einer Kreuzung in Leonberg stockt der Verkehr wegen eines sich nähernden Rettungsfahrzeugs mit Sirene – ein Motorradfahrer ist zu ungeduldig und umfährt den Stau per Gehweg.











Ein Motorradfahrer hat am Wochenende in Leonberg stockenden Verkehr per Bürgersteig umfahren und dabei einen 34-Jährigen mit Kinderwagen touchiert. Gegen 19 Uhr kam der Verkehr im Kreuzungsbereich von Grabenstraße und Seestraße kurz zum Stillstand, weil sich aus Richtung der Bahnhofstraße ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Alarm näherte.