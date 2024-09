1 Das Auto soll beinahe ungebremst in die Mauer gekracht sein. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Eine Frau ist mit ihrem Auto in eine Hauswand geprallt. Sie wurde ihn ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Noch gibt es einige Fragezeichen zu dem Unfall.











Eine Frau ist am Samstag in Leonberg (Kreis Böblingen) mit ihrem Auto frontal gegen eine Hauswand geprallt. Der Unfall ereignete sich am Mittag in der Ezachstraße. Laut Angaben der Polizei war die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und musste geborgen werden.