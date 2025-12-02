6 Unfall in Leonberg: Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Foto: KS-Images/ Andreas Rometsch

Beim Abbiegen übersieht ein 21-Jähriger in seinem Mercedes in der Leonberger Neuen Ramtelstraße offenbar einen Seat. Es kracht, der mutmaßliche Verursacher wird leicht verletzt.











Ein Mercedes und ein Seat sind am Dienstagmorgen in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg ineinander gekracht. Gegen 7.30 Uhr war ein 51-jähriger Mann in seinem Seat in Richtung Südrandstraße unterwegs gewesen. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Mercedes CLA AMG in die Gegenrichtung fuhr, wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er laut Auskunft der Polizei offenbar den Seat, der nicht mehr abbremsen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 21-Jährige leicht verletzt wurde.