Unfall in Leonberg: Achse gebrochen

1 Der umgekippte Auflieger versperrt etwa sieben Stunden die Autobahnzufahrt. Foto: SDMG/Schulz

Der Auflieger eines Sattelzugs kippt in der Autobahnauffahrt Leonberg-West Richtung München zur Seite. Die Zufahrt war sieben Stunden gesperrt, der Sachschaden beträgt 11000 Euro.











Nichts ging mehr: Ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug hat sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West ereignet. Laut Informationen der Polizei wollte der 67-jährige Sattelzugfahrer, der Teile für Automobilhersteller geladen hatte und aus Richtung Renningen kommend auf der B 295 unterwegs war, auf die Autobahn in Richtung München auffahren, als aus bislang ungeklärter Ursache die Achse des Aufliegers brach und dieser im Anschluss auf die Seite kippte. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde ein Kran angefordert, der den Aufleger wieder aufrichten musste, damit dieser entladen und abtransportiert werden konnte. Am Auflieger und an den Schutzplanken entstand ein Gesamtschaden von etwa 11 000 Euro. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die Auffahrt war für etwa sieben Stunden gesperrt. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es hierbei nicht. Neben der Polizei war auch die Autobahnmeisterei Ludwigsburg im Einsatz.