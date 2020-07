4 Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 89-jähriger Autofahrer erfasst und überrollt an einem Kreisverkehr einen Fahrradfahrer. Dabei zieht sich der 48-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn in eine Klinik.

Leonberg - Ein 48-jähriger Radfahrer liegt nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen in Leonberg (Kreis Böblingen) mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Stuttgarter Klinik. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 8.05 Uhr an einem Kreisverkehr von einem Auto überrollt.

Ein 89-jähriger Autofahrer war mit seinem Skoda auf der Römerstraße in Richtung Poststraße unterwegs und wollte am dortigen Kreisverkehr nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte der Radfahrer vom Gehweg kommend die Poststraße. Beim Abbiegen beschleunigte der 89-jährige Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache sein Fahrzeug und überrollte in der Folge den Radfahrer.

Polizei sucht Zeugen

Beim Ausweichversuch geriet der 89-Jährige mit seinem Wagen anschließend noch auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden VW-Bus, an dessen Steuer ein 61-Jähriger saß. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu – ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik nach Stuttgart, wo er notoperiert wurde.

Der Unfallverursacher erlitt bei dem Vorfall einen Schock – der VW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 46.000 Euro. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/6869-0 zu melden.