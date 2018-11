Unfall in Leonberg 83-Jähriger rutscht auf Gaspedal – Fahrt endet an Laternenmast

Von red 16. November 2018 - 21:23 Uhr

Ein Missgeschick mit Folgen: In Leonberg rutscht ein 83-Jähriger mit dem Fuß versehentlich aufs Gaspedal. Anschließend durchschlägt er eine Schranke und prallt gegen ein Wohnmobil. Die Fahrt geht jedoch weiter.





Leonberg - Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag nach einem Missgeschick in Leonberg gegen eine Straßenlaterne gekracht. Der Senior wollte gegen 17.40 Uhr mit seinem Mercedes aus dem Parkhaus eines Einkaufszentrums fahren. Beim Versuch, das Parkticket in den Automaten zu schieben, rutschte laut Polizei der Fuß des Mannes von der Bremse auf das Gaspedal.

In der Folge beschleunigte das Auto stark und durchbrach die Schranke des Parkhauses. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Wohnmobil. Erst ein Laternenmast beendete die Irrfahrt des Mannes. Die Straßenlaterne hielt nicht Stand und stürzte um. Dadurch wurde ein 29-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Der 83-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.