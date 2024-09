Unfall in Lenningen: Autofahrer rammt Motorrad – 23-Jährige mit Helikopter in Klinik geflogen

Autofahrer rammt Motorrad – 23-Jährige mit Helikopter in Klinik geflogen

Unfall in Lenningen

13 Der Autofahrer wollte offenbar in einen Feldweg abbiegen, als er die entgegenkommende Motorradfahrerin rammte. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Am Sonntag wurde bei Lenningen-Schopfloch (Kreis Esslingen) eine 23-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie mit einem Helikopter in ein Krankenhaus. Ein Autofahrer hatte die Frau beim Abbiegen angefahren.











Ein Autofahrer hat am Sonntag bei Lenningen (Kreis Esslingen) eine 23-jährige Motorradfahrerin beim Abbiegen gerammt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, der 72 Jahre alte Autofahrer wurde an der Unfallstelle behandelt, berichtet eine Sprecherin der Polizei.