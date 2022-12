Unfall in Leinfelden-Echterdingen/Stuttgart-Plieningen

1 Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, wobei es zu leichten Beeinträchtigungen kam. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Freitagabend ist es durch einen Betrunkenem Fahrer auf der B312 von Stuttgart-Plieningen in Richtung Flughafen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt.















Am Freitagabend ist es auf der B312 von Stuttgart-Plieningen in Richtung Flughafen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Zu dem Unfall kam es, als ein 26-Jähriger gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto die B312 in Richtung Flughafen befuhr.

Im Tunnel, der unter der Autobahn hindurchführt, kam er auf Grund von zu schnellem Fahren ins Schleudern und prallte hierbei mehrmals links und rechts gegen die Leit- und Betonplanken. Schließlich prallte er noch gegen das Fahrzeug einer 34-Jährigen, die an einer Ampel bei Rotlicht wartete.

Bei der Unfallaufnahme konnte beim 26-Jährigen deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik.

Die vier Passagiere des anderen Autos blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die B312 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, wobei es zu leichten Beeinträchtigungen kam.