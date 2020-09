1 Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolfoto) Foto: Pixaby

Zwei Fahrzeuge waren zusammengestoßen, nachdem eine Seat Fahrerin eine rote Ampel nicht beachtet hatte.

Leinfelden-Echterdingen - Weil eine 21 -jährige Seat-Fahrerin das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtete, ist es am Freitag gegen 16.10 Uhr auf der Flughafenbetriebsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Sie befuhr laut Polizei die Betriebsstraße von der Pforte Ost kommend in Richtung Flughafenstraße, wo sie an einer lichtzeichengesteuerten Einmündung das Rotlicht nicht beachtete. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw BMW, der von einem 27 -jährigen Mann gesteuert wurde. Dieser wollte bei Grünlicht von der Flughafenstraße kommend nach links in die Betriebsstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.