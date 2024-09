Frau kracht mit Auto durch Glasfassade und landet in einem Geschäft

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Laut Polizei könnte ein plötzlicher medizinischer Notfall für den Unfall in Leinfelden-Echterdingen verantwortlich sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eigentlich will die Frau ihr Auto parken. Dann beschleunigt sie plötzlich stark und landet im Inneren eines Geschäfts. Die Polizei hat einen ersten Verdacht zur Ursache.











Eine 53-Jährige ist am Donnerstagvormittag mit ihrem Auto durch eine Glasfassade ins Innere eines Geschäfts in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gekracht. Laut Polizeibericht beabsichtigte die Frau gegen kurz nach 9 Uhr ihr Auto in der Gartenstraße zu parken.