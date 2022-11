5 Sie fuhr auf den Anhänger eines LKW auf, wonach ihr Auto im Bereich des Motorraumes Feuer fing. Foto: 7aktuell.de | Alexander Hald

Am Freitag kam es in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zu einem Auffahrunfall auf der B27. Dabei fing das auffahrende Auto Feuer und brannte komplett aus.















Am Freitag um 16.24 Uhr hat es auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen-Flughafen und Leinfelden-Echterdingen-Nord einen Auffahrunfall gegeben, welcher erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht hat. Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Tübingen und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende LKW verkehrsbedingt bremsen musste. Sie fuhr auf den Anhänger auf, wonach ihr Auto im Bereich des Motorraumes Feuer fing.



Die Frau, welche bei dem Aufprall leicht verletzt wurde, konnte mit Hilfe von Zeugen ihr Fahrzeug noch verlassen, bevor dieses wenig später in Vollbrand geriet. Die Polizei berichtet, dass ihr Fahrzeug vollständig ausbrannte, trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, welche mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war.



Während der Lösch -und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Tübingen bis 18.00 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Da im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn gereinigt werden musste, konnte um 18.00 Uhr zunächst nur der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 20.15 Uhr konnte man aber auch den rechten wieder freigegeben.



Am Auto der 26-jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Den Schaden am Anhänger des LKWs schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch die Fahrbahndecke der B27 in Mitleidenschaft gezogen. Hier kann noch keine Schadenshöhe beziffert werden.