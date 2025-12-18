Unfall in Kornwestheim: Zwölfjähriger Radfahrer wird von Auto erfasst

Ein Zwölfjähriger wird in Kornwestheim bei einem Unfall schwer verletzt. Unklar ist noch, welche Farbe die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt zeigte.











Ein Zwölfjähriger ist am Mittwochmorgen in Kornwestheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-Jähriger gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Mühlhäuser Straße nach links in die Zeppelinstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße abgebogen. Dabei übersah er wohl den Jungen, der auf seinem Mountainbike gerade eine Fußgängerfurt in Richtung B27 passierte.