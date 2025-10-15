Unfall in Kornwestheim: Roller und Rasenmäher stoßen zusammen – 72-Jähriger wird schwer verletzt

1 Laut Polizei habe der Fahrer des Rasenmähers seine Rückschaupflicht versäumt (Symbolbild). Foto: Imago/Frank Sorge

Ein 42-Jähriger zieht in Kornwestheim mit seinem Aufsitzrasenmäher zur gegenüberliegen Straßenseite. Zeitgleich will ihn allerdings ein Rollerfahrer überholen.











Link kopiert



Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen in Kornwestheim mit einem Aufsitzrasenmäher zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Fahrer des Rasenmähers gegen 8.30 Uhr von der Rechbergstraße kommend nach rechts in die Stuttgarter Straße abgebogen, wo er nach wenigen Metern in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite lenkte.