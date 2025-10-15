Unfall in Kornwestheim: Roller und Rasenmäher stoßen zusammen – 72-Jähriger wird schwer verletzt
Laut Polizei habe der Fahrer des Rasenmähers seine Rückschaupflicht versäumt (Symbolbild). Foto: Imago/Frank Sorge

Ein 42-Jähriger zieht in Kornwestheim mit seinem Aufsitzrasenmäher zur gegenüberliegen Straßenseite. Zeitgleich will ihn allerdings ein Rollerfahrer überholen.

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen in Kornwestheim mit einem Aufsitzrasenmäher zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Fahrer des Rasenmähers gegen 8.30 Uhr von der Rechbergstraße kommend nach rechts in die Stuttgarter Straße abgebogen, wo er nach wenigen Metern in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite lenkte.

 

Roller und Rasenmäher stoßen seitlich zusammen

Der 42-Jährige zog laut Polizei mutmaßlich „ohne seiner Rückschaupflicht nachzukommen“, also ohne Schulterblick, nach links. Hierbei fuhr er über eine durchgezogene Linie und die entgegenkommende Linksabbiegerspur. Diese nutzte wieder der 72-Jährige auf dem Roller zeitgleich, um den Rasenmäher zu überholen, woraufhin die beiden Fahrzeuge seitlich zusammenstießen.

Der 72-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 71 54 / 1 31 30 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

 