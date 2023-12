Unfall in Kornwestheim: Mit 2,6 Promille gegen Laterne geknallt

3 Die Mercedes-Fahrerin war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Eine 44-Jährige ist betrunken mit ihrem Mercedes in der Enzstraße in Kornwestheim von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Während dem Unfall hatte sie außerdem zwei 17-Jährige an Bord, die verletzt wurden.











Eine 44-Jährige ist mit 2,6 Promille im Blut, und zwei 17-Jährigen an Bord, mit ihrem Mercedes in Kornwestheim gegen eine Straßenlaterne gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Montag gegen 15 Uhr in der Enzstraße in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren – wohl aufgrund des Alkoholkonsums in Kombination mit zu hohem Tempo. Der Mercedes kam daraufhin von der Straße ab und stieß gegen eine Laterne.